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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал о последствиях ночной атаки на Белгород

Гладков: при атаке ВСУ на Белгород пострадали восемь человек
Сюжет
Военная операция на Украине
В Белгороде и Белгородском районе трижды за ночь объявляли ракетную опасность. При атаке пострадали восемь человек, пятерых госпитализировали. Повреждены более 30 квартир и десятки автомобилей, девять машин сгорели
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

В результате ночной атаки на Белгород и Белгородский район со стороны Вооруженных сил Украины пострадали восемь человек, среди них один ребенок, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

Четыре человека получили осколочные ранения, их госпитализировали. У 11-летней девочки осколочные ранения левой стопы, ее тоже доставили в больницу. Еще трое отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте. 

По словам Гладкова, есть прямые попадания в дома и машины. В Белгороде разрушения зафиксировали в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном доме, также повреждены 37 автомобилей. Позднее мэр города Валентин Демидов сообщил, что девять машин полностью сгорели.

Белгородцев в третий раз за ночь предупредили о ракетной опасности
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В поселке Дубовое в Белгородском районе повреждены кровли в четырех частных домах и три автомобиля.

В Белгороде и Белгородском районе три раза за ночь объявляли ракетную опасность. Этой же ночью власти Воронежской и Курской областей предупредили об угрозе атак беспилотников. 

В Краснодарском крае дроны попытались нанести удар по нефтебазе в селе Юровка под Анапой. Около шести БПЛА были подавлены, но несколько упали на территорию базы. В результате пожара были повреждены несколько резервуаров.

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Белгород Вячеслав Гладков Вооруженные силы Украины Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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