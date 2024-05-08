Власти Киева переименовали проспект Правды в проспект Европейского союза

В Киеве проспект Правды переименовали в проспект Европейского союза

Власти Киева переименовали проспект Правды, расположенный в Подольском районе города, в проспект Европейского союза. Об этом сообщил Киевский городской совет.

Решение о переименовании проспекта приняли 62 депутата. Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что «привычные топонимические названия времен Советского Союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на наше сознание».

Он напомнил, что проспект Правды был назван в честь центрального органа Коммунистической партии Советского Союза газеты «Правда». Новое название выбрали по итогам электронного рейтингового голосования.

Бондаренко подчеркнул, что Европейский союз — «давний и надежный геополитический, экономический, а недавно и военный партнер Украины». «Обретение полноправного членства Украины в Европейском союзе — стратегический курс государства, закрепленный в Конституции Украины. Поэтому ЕС в столичной топонимике является логичным шагом на пути к укреплению взаимоотношений», — сказал он.

На Украине переименование населенных пунктов и инфраструктурных объектов, а также демонтаж памятников, связанных с Россией и советским прошлым, идут с 2015 года, после принятия пакета законов о декоммунизации.