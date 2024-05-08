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Политика ,  
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Экс-главком ВСУ Залужный стал почетным гражданином Киева

Кличко присвоил экс-главкому ВСУ Залужному звание почетного гражданина Киева
Виталий Кличко, Лина&nbsp;Костенко и Валерий Залужный (слева направо)
Виталий Кличко, Лина Костенко и Валерий Залужный (слева направо) (Фото: vitaliy_klitschko / Telegram)

Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин Киева» бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Валерия Федоровича мы отмечали его личные заслуги во время обороны столицы и в защите государственного суверенитета и свободы Украины», — написал Кличко.

Звание почетного гражданина Киева также получила писательница Лина Костенко. «Лина Васильевна на протяжении многих лет олицетворяет несокрушимость и свободную и талантливую душу украинцев. Дух свободы и смелости!» — написал Кличко.

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Костенко и Залужного мэр Киева назвал «настоящими моральными авторитетами для киевлян и всех украинцев». Глава города вручил им награды дома у Костенко.

Лина Костенко — советская и украинская писательница и поэтесса, номинантка на Нобелевскую премию по литературе 1967 года. Родилась в городе Ржищев Киевской области, окончила школу в Киеве, училась в Киевском педагогическом институте. Одни из самых известных произведений Костенко — сборники стихов «Лучи земли» (1957 год) и «Паруса (1958), книги «Путешествие сердца» (1961) и «Записки украинского сумасшедшего» (2010).

Валерий Залужный родился в городе Звягель в Житомирской области, окончил Волынский машиностроительный техникум, Одесское высшее объединенное командное училище, Национальную академию обороны Украины. В 2018–2019 годах занимал пост начальника объединенного оперативного штаба ВСУ, в 2019–2021 годах — командующего войсками оперативного командования «Север», с 2021 по февраль 2024 года был главнокомандующим ВСУ. В марте 2024 года его назначили послом Украины в Великобритании. 

В мае 2023 года МВД России объявило Залужного в розыск. В конце декабря 2022 года Следственный комитет (СК) возбудил против Залужного и других украинских военачальников уголовное дело по ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса — применение запрещенных средств и методов ведения войны. Наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет.

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Киев почетный гражданин Виталий Кличко Валерий Залужный
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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