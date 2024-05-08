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Премьер Польши призвал лишить бежавшего в Белоруссию судью иммунитета

Туск: бежавшего в Белоруссию судью Шмидта нужно быстро лишить неприкосновенности
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт (Фото: Tomasz_Szmydt / Telegram)

Варшавского судью Томаша Шмидта, который уехал в Белоруссию и попросил там политическое убежище, необходимо как можно скорее лишить иммунитета, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после заседания Коллегии по делам спецслужб. Его слова приводит телеканал TVP Info.

«Я попросил министра юстиции немедленно лишить Шмидта неприкосновенности. Судья Шмидт формально все еще является судьей, и для того, чтобы предпринять дальнейшие действия, его необходимо лишить иммунитета», — отметил Туск.

Он добавил, что действия Шмидта представляют собой государственную измену, поэтому «нужны действия не рутинные, а экстраординарные по темпам».

Польский судья попросил политубежище в Белоруссии
Политика
Томаш Шмидт

Томаш Шмидт занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции, был, в частности, руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Белорусское агентство БелТА сообщает, что в Польше судью преследовали за «самостоятельную политическую позицию», и в итоге он уехал в Белоруссию.

В частности, Шмидт подписал заявление об отставке с должности судьи в знак протеста «против несправедливой и нечестной политики, которую проводят власти Польши в отношении Республики Беларусь и Российской Федерации». Он отметил, что если он хочет жить, то возвращение в Польшу для него невозможно, и попросил политическое убежище в Белоруссии.

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Теги
Польша Белоруссия судья Дональд Туск
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