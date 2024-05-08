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Дептранс Москвы анонсировал изменение тарифов на проезд с 20 мая

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Столичные власти объявили о корректировке тарифной сетки на проезд в городском транспорте. Изменения вступят в силу с понедельника, 20 мая, говорится в официальном телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Так, стоимость одной поездки по проездному «Единый» на 30, 90 и 365 дней вырастет в среднем менее чем на 2 руб., тариф с оплатой по биометрии составит 53 руб. и останется, по словам представителей дептранса, «самым выгодным способом оплаты разовой поездки». При этом тарифы на речной транспорт в несезон снизятся на 20–50 руб.

Корректировку тарифов в мэрии объясняют необходимостью инвестиций в модернизацию транспортной системы, при этом индексация (где она все же произойдет) в очередной раз окажется заметно ниже инфляции. С 2011 года и по сей день накопленный разрыв между индексацией тарифов и ростом потребительских цен составляет около 30%. В прошлый раз дептранс Москвы изменил тарифную сетку в октябре 2023 года, тогда индексация также оказалась в несколько раз ниже инфляции.

Завкафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов обращает внимание на сохранение бесплатных пересадок по «Тройке» с одного вида транспорта на другой и между наземными маршрутами, что позволяет поддерживать уровень комфорта пассажиров. «Кроме того, среди городов России в Москве пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за пройденное расстояние для них до 45% дешевле, чем в других мегаполисах страны», — отмечает Завьялов.

В свою очередь, член Общественного совета Минтранса России Норайр Блудян подчеркивает, что вырученные от продажи билетов средства инвестируются не только в технику, но и в человеческий капитал: «Очень важно сохранить конкурентный по рынку уровень зарплаты специалистов, обеспечивающих работу крупнейшего сектора столицы. В конце концов, именно от их компетенций зависит качество обслуживания пассажиров».

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Теги
изменение тарифов Дептранс Москва общественный транспорт
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