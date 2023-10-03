В мэрии рассказали об изменениях в тарифной сетке столичного транспорта

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С 15 октября в Москве произойдут изменения в сетке тарифов городского транспорта, сообщили представители столичного Департамента транспорта в Telegram-канале ведомства. Так, разовый проезд по билету «Кошелек» карты «Тройка» составит теперь 54 руб., при этом тариф с оплатой по биометрии останется на уровне 50 руб., став самым выгодным способом совершить одну поездку на в метро и на МЦК. Стоимость годовых абонементов, равно как и поездок на речном транспорте, останется без изменений. Пересадки между маршрутами наземного транспорта и между видами рельсового транспорта останутся бесплатными.

Столичные власти вынуждены индексировать тарифы на проезд, чтобы поддержать развитие и модернизацию транспортной системы, а также рост затрат на энергию и топливо, однако уже длительное время уровень индексации оказывается заметно ниже инфляции, подчеркивают эксперты. Так, по оценке завкафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Завьялова, за последние 12 лет рост стоимости проезда в Москве оказался на 40% ниже совокупного уровня инфляции. «Процент накопленного разрыва между индексацией тарифов и ростом потребительских цен огромен», — отметил он.

По словам Завьялова, если рассматривать московский безлимитный билет только на наземный транспорт, он окажется дешевле, чем в других крупнейших городах страны — Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.