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Политика ,  
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В посольстве России заявили, что не знают о задержанном в Польше военном

Посольство России: данные о задержании военного в Польше не поступали
Здание посольства РФ в Варшаве
Здание посольства РФ в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Информация о том, что в Польше задержали российского военнослужащего, не поступала в дипломатическое представительство, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства.

Данных о том, что задержан некий российский военнослужащий, якобы незаконно пересекший белорусско-польскую границу, не было, однако в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года власти Польши в течение трех дней с момента задержания должны сообщить о произошедшем дипмиссии.

«В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — уточнили в посольстве.

На границе Польши и Белоруссии задержали россиянина
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Днем 8 мая пограничная охрана Польши сообщила на своей странице в X, что в стране задержали гражданина России, нелегально пересекшего белорусско-польскую границу.

В погранслужбе уточнили, что задержанный имеет отношение к российской армии, ему 41 год. «В отношении него принимаются меры», — добавили в ведомстве.

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Польша посольство Россия новости пограничная служба
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