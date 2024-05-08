В посольстве России заявили, что не знают о задержанном в Польше военном
Информация о том, что в Польше задержали российского военнослужащего, не поступала в дипломатическое представительство, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства.
Данных о том, что задержан некий российский военнослужащий, якобы незаконно пересекший белорусско-польскую границу, не было, однако в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года власти Польши в течение трех дней с момента задержания должны сообщить о произошедшем дипмиссии.
«В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — уточнили в посольстве.
Днем 8 мая пограничная охрана Польши сообщила на своей странице в X, что в стране задержали гражданина России, нелегально пересекшего белорусско-польскую границу.
В погранслужбе уточнили, что задержанный имеет отношение к российской армии, ему 41 год. «В отношении него принимаются меры», — добавили в ведомстве.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика