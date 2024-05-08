Посольство России: данные о задержании военного в Польше не поступали

В посольстве России заявили, что не знают о задержанном в Польше военном

Здание посольства РФ в Варшаве (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Информация о том, что в Польше задержали российского военнослужащего, не поступала в дипломатическое представительство, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства.

Данных о том, что задержан некий российский военнослужащий, якобы незаконно пересекший белорусско-польскую границу, не было, однако в соответствии с российско-польской консульской конвенцией от 1992 года власти Польши в течение трех дней с момента задержания должны сообщить о произошедшем дипмиссии.

«В этой связи намерены обратиться в МИД Польши с запросом, был ли действительно задержан российский гражданин», — уточнили в посольстве.

Днем 8 мая пограничная охрана Польши сообщила на своей странице в X, что в стране задержали гражданина России, нелегально пересекшего белорусско-польскую границу.

В погранслужбе уточнили, что задержанный имеет отношение к российской армии, ему 41 год. «В отношении него принимаются меры», — добавили в ведомстве.