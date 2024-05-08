Минздрав Бельгии рекомендовал запретить работу аэропорта Брюсселя ночью

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Высший совет здравоохранения предупредил о негативных последствиях для работников аэропорта в городе Завентем, который находится в 11 км от Брюсселя, из-за авиационного шума и рекомендовал ограничить работу воздушной гавани по ночам, сообщает портал VRT. Фактически аэропорт считают брюссельским.

Помимо шума, опасным совет счел загрязнение воздуха из-за самолетов, которое оказывает негативное влияние на здоровье местных жителей. По данным совета, прямо или косвенно пострадали около 160 тыс. человек.

Негативные последствия для здоровья людей, в том числе живущих около аэропорта, «разнообразны, но иногда серьезны», отметили в совете. Среди них — нарушение сна, задержка обучения у детей, высокое давление, сердечно-сосудистые заболевания и депрессия.

Поэтому власти Бельгии призвали запретить ночные полеты в аэропорту с 23:00 до 7:00, а также изменить существующие стандарты ночных полетов для снижения уровня авиационного шума.

Руководство аэропорта Брюсселя отреагировало на рекомендации Высшего совета здравоохранения и напомнило, что за последние 20 лет авиационный шум снизился примерно на 60%. Руководство воздушной гавани отметило, что ночные рейсы необходимы для перевозки грузов.

Некоторые виды грузов, такие как фармацевтическая продукция или комплектующие и запасные части для промышленности, поступают в зависимости от времени. А некоторые пассажирские рейсы должны выполняться после 23:00, чтобы не прекращать международное сообщение, добавили в аэропорте.