Ким Чен Ын поздравил Путина
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК.
Ким Чен Ын направил ему личную телеграмму и пожелал успехов в работе на благо российского народа. Письмо передадут Путину через российское посольство в Северной Корее.
Инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Его новый срок завершится в 2030 году.
Политики некоторых стран отказались от присутствия на церемонии. В частности, перед инаугурацией в МИД Великобритании решили, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию. С такими же заявлениями выступили США и Канада. На мероприятии также не было посла Евросоюза.
Однако на инаугурацию приехали посол Франции в России Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой и посол Словакии Любомир Регак.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика