Ким Чен Ын поздравил Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын направил ему личную телеграмму и пожелал успехов в работе на благо российского народа. Письмо передадут Путину через российское посольство в Северной Корее.

Инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Его новый срок завершится в 2030 году.

Политики некоторых стран отказались от присутствия на церемонии. В частности, перед инаугурацией в МИД Великобритании решили, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию. С такими же заявлениями выступили США и Канада. На мероприятии также не было посла Евросоюза.

Однако на инаугурацию приехали посол Франции в России Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой и посол Словакии Любомир Регак.