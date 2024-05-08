 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Ким Чен Ын поздравил Путина

Ким Чен Ын поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией. Об этом сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын направил ему личную телеграмму и пожелал успехов в работе на благо российского народа. Письмо передадут Путину через российское посольство в Северной Корее.

Как прошла инаугурация президента России Владимира Путина
Фотогалерея 

Инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Путин вступил в должность президента России в пятый раз. Его новый срок завершится в 2030 году.

Политики некоторых стран отказались от присутствия на церемонии. В частности, перед инаугурацией в МИД Великобритании решили, что страна не будет направлять своего представителя на церемонию. С такими же заявлениями выступили США и Канада. На мероприятии также не было посла Евросоюза.

Однако на инаугурацию приехали посол Франции в России Пьер Леви, посол Венгрии Норбер Конкой и посол Словакии Любомир Регак.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Теги
Персоны
Ким Чен Ын КНДР Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией
Политика
В США выразили опасения из-за «крепких объятий» России и КНДР
Политика
КНДР назвала вопросом времени поражение США на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Движение бойскаутов в США переименовали из-за участия девочек Общество, 04:52
МВД объявило в розыск экс-депутата Рады Мирошниченко Политика, 04:31
МВФ увидел разделение мира на три экономических блока Экономика, 03:51
Фура и грузовой поезд столкнулись в Хабаровском крае Общество, 03:48
Ким Чен Ын поздравил Путина Политика, 03:25
В Харькове прогремели взрывы Политика, 03:21
Хуситы пожаловались на «искушения из США» Политика, 03:09
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Белгороде второй раз за ночь объявили ракетную опасность Политика, 02:55
AstraZeneca отзовет разрешения на продажу вакцины из-за риска тромбоза Общество, 02:46
«Русский пирог» убрали из меню Макрона и Си из-за названия Политика, 02:38
Глава «Роскосмоса» предложил доверять словам Маска об инопланетянах Общество, 02:24
В Ростовской области мужчина выстрелил в полицейских Общество, 02:06
Аналитики назвали, что рискует помешать росту поставок угля за рубеж Бизнес, 01:48
Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине Политика, 01:12