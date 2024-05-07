Ардзинба заявил, что сам попросил об отставке с поста главы МИД Абхазии

Инал Ардзинба (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Бывший министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба ушел с поста из-за перехода на новую работу. Об этом он рассказал «РИА Новости».

«Я подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу. Это было запланированное решение. Сейчас нахожусь в Москве», — уточнил Ардзинба. По его словам, впереди будет еще больше важных дел на благо Абхазии, а власти сделают «шаг в будущее, шаг к прогрессу». Он не уточнил, кем будет теперь работать.

Президент Абхазии Аслан Бжания 7 мая подписал указ об отставке Ардзинбы. Исполнение обязанностей главы МИДа возложили на заместителя министра Ираклия Тужбу.

Инал Ардзинба родился в июле 1990 года в Сухуме. В 2012 году он окончил факультет мировой экономики и мировой политики ВШЭ. В том же году стал руководителем исследовательской группы «Молодежная стратегия — 2020», президентом Ассоциации мировой экономики НИУ ВШЭ и соучредителем молодежного саммита БРИКС.

В 2013–2018 году Ардзинба возглавлял департамент, курирующий Украину, в администрации президента России. В ноябре 2021 года Ардзинбу назначили на пост главы МИД Абхазии, до него обязанности министра исполнял Даур Кове.