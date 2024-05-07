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Дело братьев-рабовладельцев в Ростовской области передали в суд

В Ростовской области закончили расследование дела двух братьев-рабовладельцев
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ростовская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об использовании рабского труда в отношении двух местных жителей и передала его в суд. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Их арестовали в сентябре 2023 года, за время проведения расследования меру пресечения неоднократно продлевали.

По версии следствия, два брата в течение трех лет использовали рабский труд пяти граждан. Обвиняемые принуждали их бесплатно работать на сельхозугодьях, угрожая или применяя насилие.

Против обвиняемых завели дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 Уголовного кодекса — использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.

В Хакасии задержали директора фермы за использование рабского труда
Общество
Фото:СК РФ

В ноябре 2023 года в Хакасии задержали директора фермы по подозрению в использовании рабского труда. По данным СК, мужчина нанял на работу двух мужчин и женщину, ведущих «асоциальный образ жизни», и отобрал у них документы. Владелец фермы заставлял потерпевших работать по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе.

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Теги
рабский труд рабство Ростовская область

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12+

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