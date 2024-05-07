Дело братьев-рабовладельцев в Ростовской области передали в суд

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Ростовская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об использовании рабского труда в отношении двух местных жителей и передала его в суд. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Их арестовали в сентябре 2023 года, за время проведения расследования меру пресечения неоднократно продлевали.

По версии следствия, два брата в течение трех лет использовали рабский труд пяти граждан. Обвиняемые принуждали их бесплатно работать на сельхозугодьях, угрожая или применяя насилие.

Против обвиняемых завели дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 127.2 Уголовного кодекса — использовании рабского труда в отношении двух и более лиц, с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года в Хакасии задержали директора фермы по подозрению в использовании рабского труда. По данным СК, мужчина нанял на работу двух мужчин и женщину, ведущих «асоциальный образ жизни», и отобрал у них документы. Владелец фермы заставлял потерпевших работать по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе.