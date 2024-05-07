Корабли «Тайфун» и «Виктор Великий» спустили на воду на Зеленодольском заводе

В Татарстане спустили на воду корабли «Тайфун» и «Виктор Великий»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

На Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию «Ак Барс») в Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Тайфун» и патрульный корабль «Виктор Великий», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«От имени главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей со знаменательным событием поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов», — говорится в публикации.

Корабли обладают небольшими габаритами и водоизмещением, поэтому могут быть перебазированы к месту службы по внутренним водным путям.

Корпорация «Ак Барс» была сформирована в 2018 году из десятков промышленных предприятий России в области судостроения.

Наиболее значимые проекты, реализуемые предприятиями корпорации — строительство серий кораблей и судов для ВМФ России, а именно: катеров специального назначения проекта 21980, малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800, патрульных кораблей проекта 22160, пограничных сторожевых кораблей проекта 22100 и др.