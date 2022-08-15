ОАК, ОКБ им. Микояна и «Сухой» получили новый фирменный стиль
Все предприятия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») получат унифицированные логотипы, следует из сообщения корпорации, поступившего в РБК.
Это «позволит выстроить единое эффективное позиционирование корпорации на внутреннем и внешнем рынках», а также «будет способствовать повышению узнаваемости ключевых авиационных программ и проектов у партнеров и заказчиков», считают в компании.
В основе нового фирменного стиля корпорации — логотип головной компании, ОАК. Он выполнен в оттенках синего цвета, состоит из названия компании и фирменного знака. Фирменный знак символизирует земной шар, а «парящий над ним белый футуристический самолет» служит «образом авиации будущего».
ОАК также показала новые логотипы опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени Артема Микояна, авиационного завода им. Юрия Гагарина (КнААЗ) и ОКБ Павла Сухого. Они созданы на базе логотипа ОАК, но надпись «ОАК» и символическое обозначение земного шара с летящим над ним самолетом дополняется соответствующей надписью с названием предприятия — «ОКБ Микояна», «ОКБ Сухого» и «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина».
Упрощение фирменного стиля в компании также связывают с новой стратегией корпорации, которая должна превратить ее из холдинга в операционную компанию с «более компактной и эффективной» корпоративной моделью, а также с фокусом на развитие конструкторских бюро и производства.
Конструкторские и продуктовые бренды «ОАК» — «Сухой», МиГ, «Ильюшин», «Яковлев», «Туполев», «Бериев» и «Мясищев» — сохранятся и «будут развиваться в рамках единой платформы фирменного стиля ОАК», пояснили в корпорации.
Объединенная авиастроительная корпорация была создана в 2006 году, чтобы консолидировать активы крупнейших авиапредприятий России. Сейчас в ОАК входят более 30 структур, которые обеспечивают работой более 92 тыс. человек.
Предприятия ОАК выпускают самолеты Су, МиГ, Ил, Ту, Як, «Бериев», а также Superjet 100 и МС-21.
После начала специальной военной операции России на Украине ОАК попала как под европейские, так и под британские и американские санкции.