 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Город ,  
0 

Еще одну новостройку по программе реновации возведут в столичном ЦАО

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Басманном районе Москвы (ЦАО) определена еще одна стартовая площадка для постройки многоквартирного дома по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Здание появится на участке площадью 0,49 га по адресу Старокирочный переулок, владение 6. Градостроительный план, по словам руководителя ведомства, уже выпущен.

«Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик, — добавила Княжевская. — В связи с этим новые объекты возводятся с учетом имеющейся застройки».

Новостройка расположится в историческом районе, неподалеку от бывшей Немецкой слободы. В шаговой доступности находятся станция метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии, а также Лефортовский дворец, главное здание МГТУ им. Баумана и другие достопримечательности.

Программа реновации проводится в Москве с 2017 года и предусматривает расселение около 1 млн москвичей в почти 5,2 тыс. новых домов в рамках своего района. За весь 2023 год под заселение передано 59 новых МКД, новые квартиры получили более 47 тыс. москвичей.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
реновация Басманный Бауманская Москва Москомархитектура

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

Проведи уикенд с семьёй и РБК

2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 98,47 (-0,09) Инвестиции, 06 мая, 17:12 Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 91,31 (-0,38) Инвестиции, 06 мая, 17:12
«АгроТерра» после перехода под контроль Росимущества сменила руководство Бизнес, 10:35
Захарова назвала «скалозубством» бойкот Британией инаугурации Путина Политика, 10:32
Еще одну новостройку по программе реновации возведут в столичном ЦАО Город, 10:20
Курс биткоина закрепился у отметки $64 тыс. Крипто, 10:16
Майский снег в Москве. Фотографии Общество, 10:12 
Глава МУЗ-ТВ рассказал, насколько мобилизация увела зрителей с канала Life, 10:12
КХЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона Спорт, 10:11
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Акции ЛУКОЙЛа на Мосбирже упали на 5,6% из-за дивидендного гэпа Инвестиции, 10:11
Чем ИИ-бот от Цукерберга оказался лучше ChatGPT Plus — Fast Company Pro, 10:11
СК раскрыл детали дела задержанного министра транспорта Башкирии Политика, 10:07
«Величайший проспект в истории НБА» стал лучшим новичком сезона Спорт, 10:06
Сеул начал дезактивацию первого коммерческого ядерного реактора Бизнес, 09:52
Почему компании-гиганты больше не рвутся на биржу — The Economist Pro, 09:52
Умерла экс-глава департамента образования Москвы Любовь Кезина Общество, 09:39