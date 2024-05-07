Еще одну новостройку по программе реновации возведут в столичном ЦАО

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В Басманном районе Москвы (ЦАО) определена еще одна стартовая площадка для постройки многоквартирного дома по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Здание появится на участке площадью 0,49 га по адресу Старокирочный переулок, владение 6. Градостроительный план, по словам руководителя ведомства, уже выпущен.

«Басманный район отличает исторически сложившаяся архитектура, поэтому для нас важно, чтобы не только обновлялся его жилой фонд, но и сохранялся уникальный облик, — добавила Княжевская. — В связи с этим новые объекты возводятся с учетом имеющейся застройки».

Новостройка расположится в историческом районе, неподалеку от бывшей Немецкой слободы. В шаговой доступности находятся станция метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии, а также Лефортовский дворец, главное здание МГТУ им. Баумана и другие достопримечательности.

Программа реновации проводится в Москве с 2017 года и предусматривает расселение около 1 млн москвичей в почти 5,2 тыс. новых домов в рамках своего района. За весь 2023 год под заселение передано 59 новых МКД, новые квартиры получили более 47 тыс. москвичей.