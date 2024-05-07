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Военная операция на Украине ,  
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Антонов назвал ядерные учения вынужденным ответом России на угрозы Запада

Посол Антонов: политика Запада вынудила Россию провести ядерные учения
Сюжет
Военная операция на Украине

Учения России с нестратегическим ядерным оружием — вынужденная мера «в ответ на наглую и агрессивную политику коллективного Запада», который создает «неприемлемые угрозы безопасности» для граждан, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Объявленные Минобороны России тренировочные мероприятия не возникли на пустом месте», — сказал он.

По словам Антонова, Россия никому не угрожает, но в Вашингтоне должны понимать, что страна будет использовать все средства для защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

«Никакой игры в одностороннюю эскалацию у Запада не получится», — добавил посол.

Что значат заявления России об учениях с тактическим ядерным оружием
Политика
Фото:Минобороны РФ

Накануне Минобороны России сообщило, что в ответ на заявления Запада об отправке войск на Украину российские войска проведут учения с нестратегическим ядерным оружием по поручению Владимира Путина.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал риторику России «безрассудной и безответственной».

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Теги
Анатолий Антонов Запад США ядерное оружие учения

Инвеst weekend РБК

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Задай вопросы эмитентам

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12+

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