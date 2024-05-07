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Политика ,  
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Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы на срок Кагарлицкому

Адвокат Ерохов: Верховный суд рассмотрит жалобу на срок Кагарлицкому 5 июня

Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу социолога и публициста Бориса Кагарлицкого (признан иноагентом) 5 июня, об этом сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

«Я был уведомлен Судебной коллегией по делам военнослужащих Верховного Суда России о том, что слушания по кассационной жалобе профессора Б. Ю. Кагарлицкого состоятся 5 июня 2024 года в 9:30», — написал Ерохов.

Он также сообщил, что в настоящий момент Кагарлицкий «находится на пересылке» в СИЗО в Твери. По словам адвоката, там он пробудет, скорее всего, до 13 мая.

17 апреля Кагарлицкого этапировали из Зеленограда, об этом также рассказал адвокат. Он добавил, что не знает, куда именно собираются отправить социолога.

Кагарлицкого этапируют из СИЗО в колонию
Политика
Борис Кагарлицкий (в центре)

В декабре 2023 года Кагарлицкому назначили штраф по делу об оправдании терроризма в размере 609 тыс. руб. и отпустили в зале суда. Однако сторона обвинения оспорила это решение, и 13 февраля апелляционный суд заменил социологу штраф на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кагарлицкого арестовали в июле 2023 года. В отношении него завели дело об оправдании терроризма — ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса. Как пояснил представитель защиты, оно связано с видеороликом социолога о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

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Теги
Борис Кагарлицкий кассационная жалоба оправдание терроризма

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