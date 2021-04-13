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Посольство России посоветовало США «не стесняться» называть имя Гагарина

Госдеп США игнорирует собственную историю, не упоминая в своем поздравлении с Днем космонавтики, что первым человеком в космосе был советский гражданин Юрий Гагарин, заявили в российском посольстве в США.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — указано в сообщении.

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Дипломаты напомнили, что памятники Гагарину находятся в нескольких городах США. Кроме того, в архивах Госдепа хранится поздравление от экс-президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву в связи с полетом Гагарина. Посольство также обратило внимание на то, что 9 апреля астронавт NASA отправился на МКС на российском корабле, названном в честь Гагарина.

«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — резюмировали дипломаты.

Накануне Госдеп выложил поздравление с Международным днем полета человека в космос, который, как и российский День космонавтики, отмечается 12 апреля — в этот день в 1961 году состоялся полет Гагарина. «Сегодня — Международный день полета человека в космос.
В этот день мы отмечаем 60-летие пребывания человека в космосе», — говорится в сообщении. Госдеп не уточнил, что первым человеком в космосе был Гагарин, на прикрепленной к поздравлению фотографии изображен астронавт с флагом США.

Гагарин стал первым человеком в космосе 12 апреля 1961 года. США удалось вывести человека на околоземную орбиту вторыми — в мае 1961-го.

Юрий Гагарин Госдеп Посольство
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