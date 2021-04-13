Посольство России посоветовало США «не стесняться» называть имя Гагарина

Госдеп США игнорирует собственную историю, не упоминая в своем поздравлении с Днем космонавтики, что первым человеком в космосе был советский гражданин Юрий Гагарин, заявили в российском посольстве в США.

«С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса», — указано в сообщении.

Дипломаты напомнили, что памятники Гагарину находятся в нескольких городах США. Кроме того, в архивах Госдепа хранится поздравление от экс-президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву в связи с полетом Гагарина. Посольство также обратило внимание на то, что 9 апреля астронавт NASA отправился на МКС на российском корабле, названном в честь Гагарина.

«Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», — резюмировали дипломаты.