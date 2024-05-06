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Посла России вызвали в МИД Чехии

Посла России вызвали в МИД Чехии из-за ситуации с кибератаками
Александр Змеевский
Александр Змеевский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за ситуации с кибератаками на чешские объекты. Об этом сообщил глава ведомства Ян Липавский.

«Я решил вызвать посла России из-за кибератак на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Мы призвали Российскую Федерацию воздержаться от этих действий, противоречащих нормам ООН и ее собственным обязательствам», — написал министр в соцсети Х.

Министр транспорта Чехии Мартин Купка 5 апреля заявил The Financial Times, что Россия предприняла «тысячи» попыток вмешаться в работу транспортной инфраструктуры республики. По его словам, контролируемые Россией хакеры атаковали системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного оператора České dráhy.

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МИД Чехии 3 мая заявил, что хакерская группировка APT28, которая, по данным ведомства, связана с российской военной разведкой, с 2023 года совершает кибератаки на чешские госучреждения и критическую инфраструктуру. Министерство утверждает, что злоумышленники воспользовались уязвимостью в Microsoft Outlook.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «голословными» обвинения Чехии. Он подчеркнул, что заявления властей республики «не подкрепляются какими-то адекватными доказательствами или аргументацией».

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Чехия посол вызов посла кибератаки

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