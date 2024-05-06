МЧС предупредило о заморозках в Подмосковье
Ночью и утром 7 мая в Московской области ожидаются заморозки, предупредило региональное управление МЧС.
Столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов, уточнили в ведомстве.
МЧС призвало людей с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями не выходить на улицу, а водителей и пешеходов — быть осторожными.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее рассказал, что 7–8 мая на севере Подмосковья может выпасть 3–5 см снега. На юге региона, по его словам, ожидаются дожди.
Шувалов отметил в разговоре с РБК, что прогнозировать погоду сейчас очень трудно. «В Москве вероятность дождя составляет 70%, а 30% — что будет дождь со снегом», — рассказал синоптик.
По данным Гидрометцентра, на неделе с 6 по 12 мая столичный регион будет находиться под влиянием обширного высокого циклона, обеспечивающего «господство холодного воздуха».
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