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Военная операция на Украине ,  
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Суд в Петербурге приговорил двоих подростков за поджог на железной дороге

В Петербурге двоих подростков приговорили к заключению за поджог релейного шкафа
Сюжет
Военная операция на Украине

Суд в Петербурге приговорил двоих подростков за поджог на железной дороге
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Первый Западный окружной военный суд Санкт-Петербурга приговорил двоих подростков к лишению свободы за поджог на железной дороге, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В суде заявили, что несовершеннолетние действовали «против интересов» России и военной операции на Украине. Они вступили в сговор со «сторонником ВСУ» и устроили диверсию на Октябрьской железной дороге при помощи бутылки с зажигательной смесью.

В Западном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета на транспорте уточнили, что инцидент произошел 16 сентября 2023 года на станции Лахта. По данным ведомства, подростки, выполняя задание куратора, собирались поджечь локомотив, однако на месте его не обнаружили. Тогда несовершеннолетние бросили бутылку с горючей смесью в релейный шкаф.

Осужденные снимали свои действия на камеру для «отчета о выполненном задании», рассказали в СК. Следствие также установило, что несовершеннолетние были подписаны на сообщество, признанное в России террористической организацией.

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Подростков признали виновными в совершении теракта по предварительному сговору — п. «а» ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса.

Суд приговорил их к двум и четырем годам заключения. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.

«Фонтанка» пишет, что подросткам по 15 лет.

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Теги
диверсия ВСУ Санкт-Петербург подростки Октябрьская железная дорога поджог

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