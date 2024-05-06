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Политика ,  
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Госдума отменила заседания в день инаугурации Путина и после нее

Госдума отменила заседания в день инаугурации Путина и после нее
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Депутаты Госдумы одобрили постановление об изменении графика пленарных заседаний в мае, трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.

«Суть поправки — мы отменяем заседания Госдумы 7, 8, 15 и 16 мая», — заявил председатель комиссии по регламенту Виктор Пинский.

Дополнительные заседания состоятся 10 мая в 14:00, 13 и 14 мая в 10:00 мск. 12 мая — в воскресенье — у депутатов также будет рабочий день. За постановление об изменении порядка работы проголосовали 415 депутатов.

Ранее о переносе с 8 на 10 мая заседания написал зампред комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин. По словам лидера КПРФ Геннадия Зюганова, на заседании 8 мая депутаты должны были рассмотреть кандидатуры на должность премьер-министра.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Процедуру проведут в связи с инаугурацией президента. В день вступления в должность президента России правительство страны вместе с премьер-министром слагает свои полномочия, затем формируется новый кабинет министров. Президент назначит председателя правительства, его замов и федеральных министров после того, как их кандидатуры утвердит Госдума.

Инаугурация избранного в марте президентом Владимира Путина состоится 7 мая. Это будет его пятая церемония вступления в должность главы государства.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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26 июня 1944 года

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2 дня выступлений и пользы

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