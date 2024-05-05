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Синоптик предупредил об «ультраполярном вторжении» в Центральную Россию

Синоптик Тишковец предупредил о снеге и гололеде в Центральной России
В регионе ожидаются аномально низкая температура, снег и гололед. В Москве в ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков, будет не выше плюс 13 градусов
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Центральной России на неделе с 6 по 12 мая ожидается ультраполярное вторжение с аномально низкой температурой воздуха. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в регионе прогнозируется аномально низкая температура, также высока вероятность гололеда и снегопада. В центре «Фобос» накануне рассказали, что заморозки накрыли практически всю территорию европейской части России — вне морозов оказалась лишь Псковская область.

Так, например, в Тульской и Рязанской областях минимальная температура воздуха оказалась ниже минус четырех градусов. В Пензенской, Ярославской и Московской областях было ниже минус шести градусов.

Синоптик рассказал о заморозках и снеге на 9 Мая в Москве
Общество
Фото: IMAGO / Photo News / ТАСС

Холоднее всего было в Костромской области: в городе Шарья температура опустилась до минус 7,9 градуса. Синоптики отметили, что это второй случай таких низких температур в мае в XXI веке. До этого холоднее всего было лишь в мае 2008 года, тогда, 8 мая, минимум составил минус 8,7 градуса.

В Москве, согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник и вторник, 6 и 7 мая, ожидается облачная погода, в некоторых местах города будут небольшие осадки. Днем температура воздуха составит плюс 7–13 градусов, ночью — от минус одного до плюс пяти градусов.

9 мая в столице температура опустится на десять градусов ниже климатической нормы (по данным Росгидрометцентра, среднемесячная температура воздуха в мае составляет 13,6 градуса) и будет соответствовать показателям конца марта. Так низко температура опустится впервые за 25 лет, рассказал ранее Тишковец. Температура воздуха ночью в столице составит 0–3 градуса, днем — не выше 5–10 градусов.

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Теги
Яна Ломакина
Погода холода Центральная Россия
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