Российские туристы рассказали подробности задержки вылета из Хургады

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В аэропорту египетской Хургады произошел сбой с отправкой туристов из России на родину. Опрошенные РБК туристы рассказали подробности происшествия.

«Мы должны были вылететь из Хургады в Москву вчера [5 мая] в 23:55, рейс UJ601, сначала перенесли на 1:30, потом на 3:15, в итоге мы так и не вылетели. На нашем борту улетел 603-й рейс, пока объясняют, что мы ждем, когда он вернется из Москвы, и потом полетим мы», — рассказала РБК туристка Татьяна.

По словам россиянки, ее отвезли в отель в 45 минутах езды от аэропорта, там ее разместили за счет туроператора. «Сейчас ждем информации, пока никто не знает, когда вылетаем», — добавила она.

Туристка по имени Марина рассказала, что ее рейс UJ603 должен был вылететь в 6:00 5 мая. «В аэропорт нас привезли в 20:00, но перед этим от гида приходилось клещами вытаскивать информацию о рейсе. Когда привезли в аэропорт, согнали всех россиян в отдельный зал и не давали никакой информации по рейсам, да и в принципе никаких комментариев не давали», — утверждает она.

По словам Марины, в 3:00 ожидающим рейс раздали воду и бутерброды, но их не хватило даже на треть пассажиров. В итоге самолет вылетел в Москву в 4:00 6 мая.

Турист по имени Сергей рассказал РБК, что его рейс UJ655 из Хургады задержали на 17 часов. Самолет должен был вылететь 4 мая в 17:00, но утром того же дня пассажирам сообщили о задержке рейса, уточнил Сергей. «Потом еще в течение дня три раза переносили время вылета. В итоге на посадку в самолет пригласили в 10:00 по-местному», — сказал он.