 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Российские туристы рассказали подробности задержки вылета из Хургады

Российские туристы рассказали подробности задержки вылета из Хургады
Фото: Виктор Осипенко / Fotodom / Shutterstock
Фото: Виктор Осипенко / Fotodom / Shutterstock

В аэропорту египетской Хургады произошел сбой с отправкой туристов из России на родину. Опрошенные РБК туристы рассказали подробности происшествия.

«Мы должны были вылететь из Хургады в Москву вчера [5 мая] в 23:55, рейс UJ601, сначала перенесли на 1:30, потом на 3:15, в итоге мы так и не вылетели. На нашем борту улетел 603-й рейс, пока объясняют, что мы ждем, когда он вернется из Москвы, и потом полетим мы», — рассказала РБК туристка Татьяна.

По словам россиянки, ее отвезли в отель в 45 минутах езды от аэропорта, там ее разместили за счет туроператора. «Сейчас ждем информации, пока никто не знает, когда вылетаем», — добавила она.

Более 200 россиян около суток не могли вылететь в Москву из Египта
Общество
Фото:David Degner / Getty Images

Туристка по имени Марина рассказала, что ее рейс UJ603 должен был вылететь в 6:00 5 мая. «В аэропорт нас привезли в 20:00, но перед этим от гида приходилось клещами вытаскивать информацию о рейсе. Когда привезли в аэропорт, согнали всех россиян в отдельный зал и не давали никакой информации по рейсам, да и в принципе никаких комментариев не давали», — утверждает она.

По словам Марины, в 3:00 ожидающим рейс раздали воду и бутерброды, но их не хватило даже на треть пассажиров. В итоге самолет вылетел в Москву в 4:00 6 мая.

Турист по имени Сергей рассказал РБК, что его рейс UJ655 из Хургады задержали на 17 часов. Самолет должен был вылететь 4 мая в 17:00, но утром того же дня пассажирам сообщили о задержке рейса, уточнил Сергей. «Потом еще в течение дня три раза переносили время вылета. В итоге на посадку в самолет пригласили в 10:00 по-местному», — сказал он.

В Латвии не могут ремонтировать советские поезда из-за санкций

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

Президент Киргизии приедет на Парад Победы в Москве

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

США приостановили поставки снарядов Израилю

Папу римского позвали на мирную конференцию по Украине

Дроны атаковали две машины в Белгородской области. Что известно

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

Российские военные проведут учения по нестратегическому ядерному оружию

«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Пожарный раскрыл детали операции в "Крокусе"
Теги
Египет новости задержки рейсов Хургада туристы
Материалы по теме
Россияне рассказали о давке и «информационном вакууме» в аэропорту Дубая
Общество
В ОАЭ из-за ливней застряли 2,5 тыс. россиян
Общество
Авиакомпания объяснила причину задержки на сутки рейса в Египет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
В Иркутской области началась эвакуация дачников из-за пожара Общество, 14:44
В Херсонской области задержали подозреваемого в шпионаже в пользу СБУ Политика, 14:43
Госдума отменила заседания в день инаугурации Путина и после нее Политика, 14:40
«Макфе» отказали в передаче дела арбитражному суду Бизнес, 14:38
С террасами и патио: какую квартиру можно купить в центре Петербурга РБК и ПИК, 14:34
Минобороны показало видео уничтожения катера-беспилотника ВСУ Политика, 14:30
Мбаппе принял вызов Болта пробежать стометровку Спорт, 14:29
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Гладков рассказал о состоянии раненных при ударах дронов детей Политика, 14:28
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб из третьей лиги Спорт, 14:20
Российские туристы рассказали подробности задержки вылета из Хургады Общество, 14:14
Совет директоров «Соллерса» рекомендовал дивиденды с доходностью 9,2% Инвестиции, 14:13
Глава «Водоканала» на Урале назвал недовольных горожан нежными плаксами Общество, 14:12
Мурашко взял под контроль помощь раненым в Белгородской области Общество, 14:03
Как российской компании судиться с индийским контрагентом Pro, 14:03