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Более 200 россиян около суток не могли вылететь в Москву из Египта

Более 200 россиян около суток не могли вылететь в Москву из Египта
Фото: David Degner / Getty Images
Фото: David Degner / Getty Images

Около 24 часов 260 российских туристов не могли улететь из аэропорта египетской Хургады в Москву. Об этом сообщили «Российская газета» и портал MSK1.ru со ссылкой на пассажиров.

Как сообщила MSK1.ru одна из туристок, самолет должен был отправиться в Россию еще утром 5 мая. Однако московский рейс переносили трижды, при этом пассажиры сдали багаж и прошли регистрацию.

Через шесть часов ожидания администратор аэропорта принес еду туристам, однако представители перевозчика с клиентами не связались. У некоторых пассажиров закончились деньги.

Ранним утром 6 мая, по данным MSK1.ru, часть россиян вылетела из Хургады, еще около 180 человек остаются в аэропорту.

Россиян обслуживает авиакомпания Al Masria, на сайте перевозчика нет информации о задержке рейса. О проблемах с вылетом не сообщает и пресс-служба аэропорта Хургады.

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Фото:Abdel Hadi Ramahi / Reuters

В апреле 2024 года тысячи россиян застряли в ОАЭ — их рейсы отложили из-за сильнейших ливней. Туристы рассказали, что оставались в аэропортах страны больше суток, однако их не поселили в гостиницы.

В дубайском аэропорту гражданам не позволяли вернуть багаж и выйти за пределы воздушной гавани. Происходящее в аэропорту россияне назвали «информационным вакуумом».

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Теги
Египет задержки рейсов Россия Хургада
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