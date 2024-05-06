Более 200 россиян около суток не могли вылететь в Москву из Египта
Около 24 часов 260 российских туристов не могли улететь из аэропорта египетской Хургады в Москву. Об этом сообщили «Российская газета» и портал MSK1.ru со ссылкой на пассажиров.
Как сообщила MSK1.ru одна из туристок, самолет должен был отправиться в Россию еще утром 5 мая. Однако московский рейс переносили трижды, при этом пассажиры сдали багаж и прошли регистрацию.
Через шесть часов ожидания администратор аэропорта принес еду туристам, однако представители перевозчика с клиентами не связались. У некоторых пассажиров закончились деньги.
Ранним утром 6 мая, по данным MSK1.ru, часть россиян вылетела из Хургады, еще около 180 человек остаются в аэропорту.
Россиян обслуживает авиакомпания Al Masria, на сайте перевозчика нет информации о задержке рейса. О проблемах с вылетом не сообщает и пресс-служба аэропорта Хургады.
В апреле 2024 года тысячи россиян застряли в ОАЭ — их рейсы отложили из-за сильнейших ливней. Туристы рассказали, что оставались в аэропортах страны больше суток, однако их не поселили в гостиницы.
В дубайском аэропорту гражданам не позволяли вернуть багаж и выйти за пределы воздушной гавани. Происходящее в аэропорту россияне назвали «информационным вакуумом».
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Джинн из бутылки, Apple и будущее Berkshire. Что сказал Баффет акционерам?
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
«Продавай в мае и уходи». Сработает ли эта биржевая поговорка в 2024 году?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России