Россия заключила договоры о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи

Россия заключила договор о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия и находящееся в Центральной Африке государство Сан-Томе и Принсипи заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно договору стороны намерены:

обмениваться информацией в военной сфере;

обмениваться опытом в области военного образования;

сотрудничать в вопросе инженерного обеспечения войск;

противодействовать пиратству и т.д.

Страны будут проводить совместные военные учения, а также другие мероприятия и консультации в военной сфере.

Соглашение подписали 24 апреля в Санкт-Петербурге. В этот день в городе открылась XII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Конференцию провели под эгидой Совета безопасности России, на нее приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций.

В республике Сан-Томе и Принсипи проживает более 223 тыс. человек. Армия страны состоит из небольшого сухопутного и военно-морского контингента.

Осенью 2022 года в стране произошла попытка госпереворота. Заговорщики, в том числе бывший председатель Национального собрания Дельфин Невеш, напали на казармы. Шестерых подозреваемых задержали, в результате инцидента погибли пять человек.