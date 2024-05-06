Россия заключила договор о военном сотрудничестве с Сан-Томе и Принсипи
Россия и находящееся в Центральной Африке государство Сан-Томе и Принсипи заключили соглашение о военном сотрудничестве. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно договору стороны намерены:
- обмениваться информацией в военной сфере;
- обмениваться опытом в области военного образования;
- сотрудничать в вопросе инженерного обеспечения войск;
- противодействовать пиратству и т.д.
Страны будут проводить совместные военные учения, а также другие мероприятия и консультации в военной сфере.
Соглашение подписали 24 апреля в Санкт-Петербурге. В этот день в городе открылась XII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Конференцию провели под эгидой Совета безопасности России, на нее приехали делегаты из 106 стран и нескольких международных организаций.
В республике Сан-Томе и Принсипи проживает более 223 тыс. человек. Армия страны состоит из небольшого сухопутного и военно-морского контингента.
Осенью 2022 года в стране произошла попытка госпереворота. Заговорщики, в том числе бывший председатель Национального собрания Дельфин Невеш, напали на казармы. Шестерых подозреваемых задержали, в результате инцидента погибли пять человек.
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