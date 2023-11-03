Россия заключит военные соглашения с Сенегалом и с Сан-Томе и Принсипи

Россия и Сан-Томе и Принсипи подпишут соглашение о военном сотрудничестве

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Правительство России одобрило проекты соглашений о военном сотрудничестве между Россией и Сенегалом, а также Россией и Сан-Томе и Принсипи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Согласно тексту документа, страны, подписавшие соглашения, подтверждают, что военное сотрудничество с Россией поспособствует укреплению мира и международной стабильности.

Страны будут обмениваться информацией и опытом в сферах строительства вооруженных сил, военного образования и противодействия терроризму. Кроме того, Россия и Сенегал проведут совместную подготовку войск.

Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи — островное государство в Центральной Африке. Вооруженные силы государства состоят из небольшого сухопутного и военно-морского контингента с ограниченным бюджетом.

По данным на 2021 год, в государстве проживает свыше 223 тыс. человек. В ноябре 2022 года в стране произошла неудачная попытка госпереворота. Тогда четверо мужчин пытались напасть на штаб армии, однако их задержали.

Республика Сенегал расположена в Западной Африке. По данным на 2021 год, в стране проживает 16,8 млн человек. В июне 2022 года презедент Сенегала Маки Салл заявил, что Россия — часть Европы и что с ней надо считаться.