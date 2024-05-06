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Авиакомпанию Qantas вынудили заплатить $79 млн за обман клиентов

Австралийская авиакомпания Qantas выплатит $79 млн за обман клиентов
Фото: Cameron Spencer / Getty Images
Фото: Cameron Spencer / Getty Images

Австралийская авиакомпания Qantas согласилась урегулировать претензии и выплатить 100 млн австралийских долларов ($66 млн) штрафа и 20 млн австралийских долларов ($13 млн) компенсации клиентам за продажу билетов на отмененные рейсы.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на перевозчика и Австралийскую комиссию по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC).

ACCC подала на Qantas в суд в 2023 году. Комиссия утверждала, что авиакомпания в период с мая 2021 года по июль 2022 года обманывала клиентов, продавая билеты более чем на 8 тыс. рейсов, которые уже были отменены. Qantas в рамках иска согласилась выплатить штраф и компенсацию более чем 86 тыс. пострадавших клиентов.

«Сегодняшний день стал еще одним важным шагом вперед, поскольку мы работаем над восстановлением доверия к национальному перевозчику», — заявила исполнительный директор Qantas Ванесса Хадсон. Она признала, что после возобновления полетов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, Qantas «подвела клиентов».

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Председатель ACCC Джина Касс-Готлиб заявила, что «поведение Qantas было вопиющим и неприемлемым». «Многие клиенты составили планы на отпуск, бизнес и путешествия после бронирования билетов на фантомный рейс, который был отменен», — подчеркнула она. Касс-Готлиб поприветствовала признание Qantas в обмане клиентов и согласие компании выплатить штраф.

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