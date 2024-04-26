ФСБ отчиталась о раскрытии террористической ячейки в Волгограде
В Волгоградской области силовики задержали двух членов ячейки запрещенной террористической организации National-Socialism/White Power, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК. В Следственном комитете рассказали, что задержанные — подростки в возрасте 17 лет.
По данным спецслужбы, в качестве «объектов террористических устремлений» они выбрали отдел полиции, военкомат, пункты общепита и массового скопления людей в городе Волжский.
С марта по ноябрь 2023-го задержанные также повредили машины с символикой спецоперации и автомобили, принадлежащие выходцам с Северного Кавказа и из Центральной Азии.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщило региональное управление Следственного комитета. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
«В ходе обысков по местам их проживания обнаружены и изъяты основные части огнестрельного оружия, боеприпасы к нему, СВУ с поражающими элементами, 4 кг пиротехнической смеси, средства связи и коммуникации, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, в ходе допроса задержанные признались в связи с лидерами National-Socialism/White Power на территории Украины. От них они получили инструкции по изготовлению взрывчатых устройств, сделали их и самостоятельно испытали. Правоохранители продолжили оперативно-разыскные мероприятия.
National-Socialism/White Power — группировка, возникшая в начале 2000-х годов в России. Как отмечают в СК, ее основной идеологией является расовое и религиозное превосходство. В 2021 году Верховный суд по требованию Генпрокуратуры признал организацию террористической и запретил ее деятельность в стране. После начала военной операции на Украине группировка брала на себя ответственность за поджоги военкоматов.
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