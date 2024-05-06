На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 4 км

Фото: Е. Котенко / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Фото: С. Лакомова / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН Фото: С. Лакомова / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Вулкан Эбеко на острове Парамушир на Дальнем Востоке выбросил столб пепла высотой около 4 км. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Высота пеплового выброса составила около 4000 м над уровнем моря», — написало отделение в своем телеграм-канале.

Последний раз вулкан Эбеко выбросил столб пепла 27 апреля. Его высота составила 4,5 км. Тогда шлейф от пепла распространился на расстояние более 5 км в восточном направлении.

Вулкан Эбеко расположен в северной части хребта Вернадского и имеет высоту 1156 м. Вулкан находится на острове Парамушир, который входит в цепь Курильских островов.