Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год

Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU / ТАСС

Организаторы екатеринбургского рок-фестиваля «Кардиограмма» перенесли мероприятие на 2025 год. Об этом пресс-служба фестиваля сообщила во «ВКонтакте».

«В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло. <...> Все билеты остаются действительны на 2025 год», — говорится в сообщении.

Причину переноса организаторы не указали.

Концерты должны были пройти на площадке «МТС Live Холл», фестиваль планировали провести 8–9 июня. На сцене должны были выступить группы «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», а также Найк Борзов.

В апреле организаторы сообщили, что фестиваль перенесли на новую площадку — изначально «Кардиограмму» готовились провести на сцене «Екатеринбург Арены».

Впервые фестиваль «Кардиограмма» прошел в 2023 году. Тогда на мероприятие пригласили Гарика Сукачева, группы «Кипелов», «Сурганова и оркестр», Чиж&Ко. Портал E1.ru сообщал, что фестиваль прошел с пустыми трибунами.

В начале февраля 2024 года организаторы сообщили об очередном переносе рок-фестиваля «Нашествие». Администрация мероприятия заявила, что не может обеспечить необходимый уровень безопасности артистов и гостей.

Другие фестивали не собирают такое огромное количество гостей в одном месте, подчеркнули организаторы. «Нашествие» отменили пятый год подряд, последний раз фестиваль состоялся в 2019 году.