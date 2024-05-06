Рок-фестиваль «Кардиограмма» в Екатеринбурге перенесли на 2025 год
Организаторы екатеринбургского рок-фестиваля «Кардиограмма» перенесли мероприятие на 2025 год. Об этом пресс-служба фестиваля сообщила во «ВКонтакте».
«В современных реалиях мы старались сделать все, чтобы переноса в этом году не произошло. <...> Все билеты остаются действительны на 2025 год», — говорится в сообщении.
Причину переноса организаторы не указали.
Концерты должны были пройти на площадке «МТС Live Холл», фестиваль планировали провести 8–9 июня. На сцене должны были выступить группы «Ария», Lumen, Gorky Park, «Браво», а также Найк Борзов.
В апреле организаторы сообщили, что фестиваль перенесли на новую площадку — изначально «Кардиограмму» готовились провести на сцене «Екатеринбург Арены».
Впервые фестиваль «Кардиограмма» прошел в 2023 году. Тогда на мероприятие пригласили Гарика Сукачева, группы «Кипелов», «Сурганова и оркестр», Чиж&Ко. Портал E1.ru сообщал, что фестиваль прошел с пустыми трибунами.
В начале февраля 2024 года организаторы сообщили об очередном переносе рок-фестиваля «Нашествие». Администрация мероприятия заявила, что не может обеспечить необходимый уровень безопасности артистов и гостей.
Другие фестивали не собирают такое огромное количество гостей в одном месте, подчеркнули организаторы. «Нашествие» отменили пятый год подряд, последний раз фестиваль состоялся в 2019 году.
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