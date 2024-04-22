Расстрелявшие полицейских военные в Виннице везли боевые гранаты

Подозреваемые в нападении на двоих полицейских в украинской Винницкой области военнослужащие перевозили боевые гранаты. Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Украины Елена Бережная в эфире телемарафона на телеканале Верховной рады.

«Они (задержанные — РБК) заявили, что перевозили боевые гранаты. Это якобы и стало причиной (нападения — РБК). Как это было на самом деле, установит следствие, когда будут найдены вещественные доказательства», — сообщила Бережная.

Убитый полицейский — Максим Зарецкий — попытался защитить напарника, отметила Бережная. Во время атаки Зарецкий несколько раз выстрелил в нападавших. Второй полицейский — капитан Максим Шарапанский — в результате нападения получил ранение.

По словам пресс-секретаря полиции, после стельбы злоумышленники намеревались покинуть страну. Их нашли в заброшенном здании в Одесской области. Следователи проверяют их причастность к диверсионно разведывательным группам.

20 апреля двое мужчин напали на двоих полицейских в Гайсинском районе Винницкой области. Они перевозили запрещенный груз, сотрудники правоохранительных органов остановили их автомобиль для проверки. Нападавшие открыли огонь по полицейским, когда те попросили их открыть ящики в багажнике.

Один из правоохранителей погиб, второго госпитализировали. На территории Винницкой и Одесской областей проводили спецоперацию по поимке нападавших. Подозреваемые в атаке — отец и сын. Украинское издание «Страна» со ссылкой на свои источники сообщило, что оба являются военнослужащими. Мужчины служили в части А 0416, которая расположена в Черноморске Одесской области, но покинули ее накануне совершения преступления.