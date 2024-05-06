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NordStar сообщила о продажах агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

NordStar выявила продажу агрегаторами билетов на свои несуществующие рейсы

Авиакомпания NordStar обнаружила, что отдельные сайты-агрегаторы продавали билеты на рейсы, которые перевозчик выполнять не планирует. Среди этих платформ — агентства aviakassa.com и mego.travel, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Эти и другие агрегаторы продавали билеты на регулярные и чартерные рейсы на лето 2024 года, пояснили в NordStar. Речь идет о перелетах по следующим маршрутам:

  • Пермь — Сочи и обратно;
  • Санкт-Петербург — Сочи и обратно;
  • Москва — Сочи (с вылетом в 07:50 по местному времени)
  • Сочи — Москва (с вылетом в 12:35 по местному времени)

«Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять [эти] регулярные и/или чартерные рейсы <...> По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», — сказано в заявлении.

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NordStar — базовый перевозчик аэропорта Норильска. По ее собственным данным, компания входит в число 15-ти крупнейших авиаперевозчиков России. В течение всего года перевозчик выполняет рейсы по более чем 15 направлениям. Среди них — Сочи, Махачкала, Курган, Уфа и другие города России и мира. В общей сложности перевозки осуществляются по 35 направлениям, включая зарубежные.

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Теги
воздушные перевозки мошенничество чартерные рейсы регулярные рейсы продажа билетов
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