NordStar сообщила о продажах агрегаторами билетов на несуществующие рейсы

Авиакомпания NordStar обнаружила, что отдельные сайты-агрегаторы продавали билеты на рейсы, которые перевозчик выполнять не планирует. Среди этих платформ — агентства aviakassa.com и mego.travel, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Эти и другие агрегаторы продавали билеты на регулярные и чартерные рейсы на лето 2024 года, пояснили в NordStar. Речь идет о перелетах по следующим маршрутам:

Пермь — Сочи и обратно;

Санкт-Петербург — Сочи и обратно;

Москва — Сочи (с вылетом в 07:50 по местному времени)

Сочи — Москва (с вылетом в 12:35 по местному времени)

«Авиакомпания NordStar не имеет никаких договорных отношений с данными агентствами и не планирует выполнять [эти] регулярные и/или чартерные рейсы <...> По данным фактам авиакомпания NordStar планирует направить обращение в правоохранительные органы», — сказано в заявлении.