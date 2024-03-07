Путин подарил краснодарским летчицам цветы и поздравил их с 8 Марта
Президент Владимир Путин вручил выпускницам Краснодарского высшего военного авиационного училища цветы в преддверии 8 Марта, сообщает сайт Kremlin.ru.
Президент поздравил летчиц с наступающим праздником.
«Хороший, весенний праздник, очень добрый. Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья», — сказал глава государства.
Путин находится с рабочей поездкой в Краснодаре. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, которое с сентября 2017 года приступило к обучению курсантов-девушек.
Во время визита в училище президент сел за штурвал авиатренажера боевого самолета Як-130.
Глава государства посетил также недавно достроенный Дворец самбо. В завершении визита он проведет переговоры и обсудит социально-экономическую ситуацию в регионе с губернатором Вениамином Кондратьевым.
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