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Путин подарил краснодарским летчицам цветы и поздравил их с 8 Марта

Путин подарил выпускницам летного училища цветы и поздравил их с 8 Марта
Владимир Путин во время встречи с выпускницами в Краснодарском высшем военном авиационном училище
Владимир Путин во время встречи с выпускницами в Краснодарском высшем военном авиационном училище (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин вручил выпускницам Краснодарского высшего военного авиационного училища цветы в преддверии 8 Марта, сообщает сайт Kremlin.ru.

Президент поздравил летчиц с наступающим праздником.

«Хороший, весенний праздник, очень добрый. Желаю вам и успехов по службе, и семейного счастья», — сказал глава государства.

Путин прилетел в Краснодар
Политика
Владимир Путин

Путин находится с рабочей поездкой в Краснодаре. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища, которое с сентября 2017 года приступило к обучению курсантов-девушек.

Во время визита в училище президент сел за штурвал авиатренажера боевого самолета Як-130.

Глава государства посетил также недавно достроенный Дворец самбо. В завершении визита он проведет переговоры и обсудит социально-экономическую ситуацию в регионе с губернатором Вениамином Кондратьевым. 

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Владимир Путин 8 Марта цветы
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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