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Обновленную модель люксового Aurus представят на инаугурации Путина

Обновленную модель люксового Aurus представят на инаугурации президента Путина
На предыдущей инаугурации президента использовали Aurus Senat Limousine, затем его передали в музей, в этом году на вступлении Путина в должность презентуют обновленную версию автомобиля
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Обновленную версию автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента Владимира Путина, сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров журналистам, передает ТАСС.

Инаугурация пройдет через месяц — 7 мая, начнется пятый президентский срок Путина и первый после поправок в Конституцию, «обнуливших» их количество. Этот срок завершится в 2030 году.

На предыдущей инаугурации в 2018 году Путин пользовался автомобилем Aurus Senat Limousine, теперь он выставлен в музее на ВДНХ.

Aurus — линейка представительских автомобилей, с 2021 года выпускаются седаны Senat и кроссоверы Komendant. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. В прошлом году продали 115 автомобилей Aurus.

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Владимир Путин

политик, президент России
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