Обновленную модель люксового Aurus представят на инаугурации Путина
Обновленную версию автомобиля Aurus Senat представят на инаугурации президента Владимира Путина, сообщил министр торговли и промышленности Денис Мантуров журналистам, передает ТАСС.
Инаугурация пройдет через месяц — 7 мая, начнется пятый президентский срок Путина и первый после поправок в Конституцию, «обнуливших» их количество. Этот срок завершится в 2030 году.
На предыдущей инаугурации в 2018 году Путин пользовался автомобилем Aurus Senat Limousine, теперь он выставлен в музее на ВДНХ.
Aurus — линейка представительских автомобилей, с 2021 года выпускаются седаны Senat и кроссоверы Komendant. Проект предполагает развитие линейки как для замены парка служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. В прошлом году продали 115 автомобилей Aurus.
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