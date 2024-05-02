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Военная операция на Украине ,  
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Брошенные украинцами машины на границе с Молдавией. Видео

Появились кадры с брошенными украинцами машинами на границе с Молдавией
Сюжет
Военная операция на Украине

Брошенные украинцами машины на границе с Молдавией. Видео
Video

Украинцы бросают машины на границе с Молдавией. Это видно на кадрах, которые опубликовал проезжающий по трассе водитель. Возле отбойника стоят несколько легковых автомобилей. Сразу за ним начинается низина, в конце стоят дома. По словам водителя, там уже Молдавия.

Машины бросили, по всей видимости, пытающиеся уехать из страны украинцы. Ежедневно страну пытаются покинуть до десяти уклонистов, сообщал в апреле 2024 года представитель пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Молдавия Украина машины
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