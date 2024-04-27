Появились кадры с сошедшим с рельсов грузовым поездом в США

Груда вагонов: как выглядит сошедший с рельсов поезд в США

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Вечером 26 апреля у границы штатов Аризона и Нью-Мексико грузовой поезд, перевозивший бензин и пропан, сошел с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нью-Мексико в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По информации Associated Press, загорелись шесть вагонов поезда. Власти перекрыли автомагистраль, которая является ключевым грузовым маршрутом между двумя штатами, и эвакуировали жителей близлежащих домов.

В полиции уточнили, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.