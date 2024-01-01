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Новые законы в России ,  
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В России вступила в силу новая редакция закона о занятости

В России вступила в силу новая редакция закона о занятости
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Новые законы в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России 1 января вступила в силу новая редакция закона о занятости. Он уточняет статус граждан, которые могут считаться занятыми или безработными, утверждает порядок функционирования цифровой платформы «Работа в России», дает новые определения ключевых понятий для сферы занятости.

«Основной задачей проекта закона является отражение изменившихся реалий рынка труда, введение эффективных инструментов, необходимых для решения государственных задач, в том числе в условиях санкционного давления», — говорилось в пояснительной записке при внесении законопроекта в Думу.

Теперь для получения статуса безработного необходимо согласовать индивидуальный план содействия занятости, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса «Работа в России» после обязательного профилирования.

В случае, если гражданин не прошел профилирование и не явился без уважительной причины на согласование плана или отказался от него, его не признают безработным, как и тех, кто в течение десяти дней со дня регистрации отказался от двух предложенных вариантов подходящей, по мнению службы занятости, работы.

При подборе подходящей работы будут учитываться не только размер зарплаты, но и опыт, форма занятости, отдаленность рабочего места от места проживания, жизненная ситуация, ограничения здоровья.

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Фото:Сергей Зимин / РБК

Основанием для выплаты гражданину пособия по безработице станет выполнение индивидуального плана содействия занятости. Порядок и критерии этого процесса определяются Министерством труда.

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В первые три месяца выплат максимальный размер пособия составит 12 792 руб. В следующие три месяца будут выплачивать по 5 тыс. руб. Минимальная сумма выплат составляет 1500 руб.

Размер максимальной величины пособия будут индексировать один раз в год с 1 февраля 2024-го исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Закон также определил особые меры поддержки для участников специальной военной операции, членов их семей, детей-сирот и пенсионеров.

Теги
законодательство занятость безработный самозанятые
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