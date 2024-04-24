Лукашенко заявил, что президенты Украины грабили страну на его глазах

Александр Лукашенко заявил, что на его глазах «грабили и делили» все президенты Украины, обвинять одного Зеленского в кризисе внутри страны нельзя

Александр Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания, Минск (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании заявил, что не один только Владимир Зеленский виноват в том, что происходит сейчас на Украине, передает БелТА.

По его словам, вывести людей на улицы в условиях, когда народ доведен до нищеты, а у верхов «карман трещит от награбленного», ничего не стоит.

«Не при Володе Зеленском все это создавалось. И не он виноват один в том, что происходит. На моих глазах, от работы первого президента Украины до последнего все там делили, грабили и воровали. Я предупреждал, что это плохо закончится, потому что приходили новые президенты, а народ каждого ненавидел больше чем предыдущего. Этим и закончилось», — сказал он.

По словам Лукашенко, Украина сегодня — «полигон, на котором отчасти решается судьба будущего мирового порядка». «Крупнейшие ядерные державы пусть и опосредованно, но уже фактически воюют на ее территории», — сказал Лукашенко.

Белорусский президент также заявил, что сила наций заключается не в капиталах или военной силе, а в «стремлении к справедливости и вере в себя. «Когда на землю ступил враг, советская страна еще не оправилась от разрухи гражданской войны. Люди не жили в роскоши. Но они победили. Победили всю Европу — богатую, ставшую под знамена нацизма! Свою страну очистили от нацистов. И тех, кто еще вчера смотрел на советский народ свысока, тоже оздоровили», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что толпы беженцев, порождаемые войнами, прежде всего выгодны тем, «кто океаном режиссирует и смотрит этот кровавый боевик длиной в десятилетия». «Западный транснациональный бизнес, в основном англосаксы, значительно обогатился за последние годы», — сказал он.

Александр Лукашенко впервые стал президентом Белоруссии 20 июля 1994 года. За это время на Украине президентами были Леонид Кучма, Виктор Янукович, Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Целью Всебелорусского народного собрания называется в том числе подготовка новой концепции национальной безопасности Белоруссии.