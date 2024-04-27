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Наводнения в России ,  
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Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка

Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области снесут после паводка
Сюжет
Наводнения в России
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Более 1,7 тыс. домов на территории Оренбургской области будут снесены как не подлежащие восстановлению после паводка, сообщило правительство региона.

Комиссия по оценке жилья обследовала в общей сложности 5007 домов в регионе. «Из них 3201 признаны подлежащими капительному ремонту, 1745 признаны аварийными и подлежащими сносу, 61 дом пригоден для проживания», — уточнили в правительстве.

Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка
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Так, 4 апреля в Оренбургской области объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург.

Сейчас опасный период миновал, регион восстанавливает нормальную жизнь. По последним данным, выплаты пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области составили 1 млрд руб.

По информации главы Оренбургской области Дениса Паслера, сильно пострадала инфраструктура летних оздоровительных детских лагерей. Из 46 объектов 24 оказались затопленными.

Военные помогают с дезинфекцией освободившихся от паводка школ и детских садов. За весь период в регионе силами местных властей и военных прошла санобработка 22 304 домов, 10 786 приусадебных участков и 24 социальных объектов.

Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка

Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка
Более 1,7 тыс. домов в Оренбургской области решили снести после паводка

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Оренбургская область паводок дома снос
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