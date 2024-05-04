В Германии заявили о привлекательности Украины для бизнеса

В Германии заявили о привлекательности Украины для бизнеса

Свенья Шульце (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Украина остается интересным рынком для бизнеса на фоне военной операции на территории страны, заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью информационному агентству «Укринформ».

«Украина — кандидат на членство в ЕС, а это долгосрочный аргумент для компаний», — подчеркнула Шульце.

Чиновница подчеркнула, что частный сектор украинской экономики нуждается в улучшении инвестиционного климата и четких законах. Также Шульце отметила важность борьбы с коррупцией на Украине. Власти украинских городов прогрессируют в этом отношении, несмотря на боевые действия, отметила министр.

По данным Немецко-украинской внешнеторговой палаты, до начала военной операции на территории Украины работало около 2 тыс. компаний с немецким капиталом. Ни одна из них не прекратила свою деятельность в стране полностью, бизнесмены «держат ногу в дверях», добавила Шульце.

Некоторые западные компании ранее выражали интерес в открытии бизнеса на украинской территории и инвестициях в экономику страны.

В частности, в декабре 2023 года немецкий концерн Rheinmetall сообщил о планах арендовать заводы на Украине и выпускать немецкие бронемашины с лета 2024 года. В компании заявили, что стоимость открытия завода составит $218 млн, он будет рассчитан на выпуск 400 танков ежегодно. Москва назвала будущий объект законной военной целью.

Весной 2023 года глава «Нафтогаза» Украины Алексей Чернышов рассказал о переговорах с американскими компаниями ExxonMobil, Halliburton и Chevron об инвестициях в энергетический сектор страны. Таким образом Украина рассчитывает заменить российские поставки в Европу. Чернышов отметил, что частным компаниям довольно трудно предпринять шаги в условиях боевых действий. Киев работает над механизмом по защите иностранных инвестиций, добавил он.