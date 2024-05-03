В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
Глава города призвал местных жителей быть осторожными. «Предварительно прилет в Холодногорском районе города», — написал Терехов. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале попросил граждан оставаться в укрытиях.
В Харьковской, а также Сумской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Издание «Страна» сообщает, что над Харьковом виден дым.
Власти Украины неоднократно сообщали о взрывах в Харькове. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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