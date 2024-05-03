Трех киевских депутатов объявили уклонистами за службу в ВСУ «на бумаге»

ГПУ: три киевских депутата уклонялись от мобилизации через службу «на бумаге»

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Три депутата городского совета Киева, записанные в Вооруженные силы Украины на бумаге, на самом деле уклонялись от службы, сообщил офис генерального прокурора страны в телеграм-канале.

По данным следователей, четверо военнослужащих одной из воинских частей теробороны, трое из которых являются столичными депутатами, еще один — помощником депутата Киевсовета, уклонялись от военной службы почти год. При содействии руководителя одного из структурных подразделений Киевской городской военной администрации (КГВА) и командира одной из воинских частей теробороны обвиняемые добились оформления командировки в КГВА.

Как сообщает издание «Страна», в деле трех депутатов Киевсовета фигурируют Олег Левченко и Игорь Хацевич из партии «Европейская солидарность», а также Михаил Терентьев из партии «УДАР». Помощник депутата Хацевича — Алексей Шпак. По данным «Страны», обыски, которые Генпрокуратура провела в мае 2023 года в Киевском горсовете, были связаны как раз с троицей депутатов.

Трем депутатам и помощнику инкриминировали ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины — уклонение от несения военной службы по предварительному сговору группой лиц. Все четверо, как уточнили в офисе генпрокурора, получали жалованье из части, где якобы проходили службу.

Отдельно прокуратура обвинила руководителя структурного подразделения КГВА в пособничестве в уклонении военнослужащих от несения обязанностей военной службы, это ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса.

Командиру воинской части территориальной обороны инкриминировали превышение полномочий, то есть преступление, предусмотренное ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса.