Ударившего девочку в Люберцах мужчину заподозрили в подлоге документов
Мужчина, которому вменяется избиение школьницы в подмосковных Люберцах, находится в России по подложному документу, сообщила прокуратура Московской области.
«Люберецкой городской прокуратурой в ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина», — заявили в ведомстве.
Уголовное дело по факту побоев, нанесенных второкласснице, возбуждено по ст. 213 УК (хулиганство). Следствие теперь рассмотрит возможность возбуждения второго дела — по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).
В прокуратуре также сообщили об избрании 33-летнему мужчине меры пресечения в виде ареста до 1 июня 2024 года. Он отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого, но в суде против помещения в СИЗО не возражал.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Люберцах неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, которая с другими детьми шла из школы домой.
По данным СК, 2 мая 2024 года девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы, когда идущий навстречу мужчина ударил ее в нос и по голове и скрылся с места происшествия.
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