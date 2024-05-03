Ударившего девочку в Люберцах мужчину заподозрили в подлоге документов

Прокуратура сообщила, что ударивший девочку в Люберцах был в России незаконно

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Мужчина, которому вменяется избиение школьницы в подмосковных Люберцах, находится в России по подложному документу, сообщила прокуратура Московской области.

«Люберецкой городской прокуратурой в ходе проверки законности пребывания подозреваемого на территории Российской Федерации установлен факт использования подложного уведомления о прибытии иностранного гражданина», — заявили в ведомстве.

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Уголовное дело по факту побоев, нанесенных второкласснице, возбуждено по ст. 213 УК (хулиганство). Следствие теперь рассмотрит возможность возбуждения второго дела — по ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

В прокуратуре также сообщили об избрании 33-летнему мужчине меры пресечения в виде ареста до 1 июня 2024 года. Он отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого, но в суде против помещения в СИЗО не возражал.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Люберцах неизвестный мужчина напал на девятилетнюю девочку, которая с другими детьми шла из школы домой.

По данным СК, 2 мая 2024 года девочка вместе с ровесниками возвращалась домой из школы, когда идущий навстречу мужчина ударил ее в нос и по голове и скрылся с места происшествия.