Швеция отвергла идею международного расследования взрывов на Nord Stream
В проведении международного расследования взрывов на «Северных потоках» нет необходимости, заявили «РИА Новости» в пресс-службе МИД Швеции.
«В международном расследовании нет необходимости. Оно ничего не даст», — говорится в сообщении ведомства. МИД подчеркнул, что расследование «в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона» уже провели шведские власти. Кроме того, продолжаются расследования других стран.
В конце апреля заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Пекин предлагает провести международное расследование взрывов на двух нитках газопровода «Северный поток». Китай призвал «установить истину» под руководством Организации Объединенных Наций.
«Мы призываем страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией в этом расследовании», — заявил Гэн. По его словам, по итогам предыдущих расследований взрывов была получена лишь скудная информация.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях подводных трубопроводов. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма.
Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Данные этих разбирательств Москва не получила. В феврале 2024 года Швеция и Дания прекратили расследования.
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