Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, одного из авторов инициативы, передает ТАСС.

Документ предлагает упразднить статью Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой за управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям регламента о безопасности, предусмотрен штраф в размере 500 руб.

По мнению авторов инициативы, тонировка позволяет водителям защититься от света фар и солнечных лучей, чувствовать себя в более комфортной обстановке, а также сэкономить деньги «в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период».

Также депутаты отмечают, что стекла, соответствующие требованиям по ГОСТу, не гарантирует защиту от штрафа на 100%, поскольку приборы для замеров проницаемости подвержены внешним условиям, в том числе температуре воздуха и давлении, и имеют погрешности в работе.

В 2016 году в нижнюю палату парламента внесли законопроект об увеличении штрафов за чрезмерную тонировку автомобиля с 500 до 1,5 тыс. руб. За повторное нарушение предполагался штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до трех месяцев.