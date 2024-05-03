Военный ВСУ взял в заложники двух своих сослуживцев

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В Херсонской области военный взял в заложники двух сослуживцев и медработников. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, военный захватил заложников 1 мая. Источник «Страны» рассказал, что боец ВСУ подошел к своим сослуживцам с автоматом АК-47 и приказал отвезти его к медикам без объяснения причин.

Когда военного доставили к врачам, тот вышел из машины и, угрожая оружием, заставил их сесть в другой автомобиль и ехать в Николаев. По дороге машмну с заложниками остановили, военного задержали.

Как пишет «Страна», возбуждено уголовное дело. Военному грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В конце апреля в Винницкой области двое мужчин открыли стрельбу по двоим полицейским, после того как те остановили их автомобиль на дороге и попросили открыть ящики в багажнике. Один из правоохранителей погиб, второго госпитализировали.

Источники «Страны» сообщали, что подозреваемые в стрельбе — военнослужащие, которые покинули часть в Черноморске Одесской области накануне нападения. Позже их задержали. По данным нацполиции Украины, они перевозили боевые гранаты.