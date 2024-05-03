Внук лидера КПРФ опроверг свою госпитализацию

Леонид Зюганов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Леонид Зюганов ездил в больницу на плановый осмотр и не госпитализирован. Об этом он сам рассказал РБК.

«Я вчера ездил на МРТ. Никакой госпитализации. Просто плановый осмотр», — сказал Зюганов-младший.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что 35-летнего депутата экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с позвоночником. По информации телеграм-канала, недавно тот начал жаловаться на боли в спине, которые усиливались с каждым днем, и обратился к врачам. В больнице ему провели обследование, нашли патологию позвонков и сейчас подбирают терапию, пишет Mash.

Леонид Зюганов — старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Московской городской думы VI созыва, председатель комиссии по науке и промышленности.