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Общество ,  
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Внук Зюганова рассказал, почему его вызвали в полицию

Леонид Зюганов
Леонид Зюганов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Внук лидера КПРФ, действующий депутат Мосгордумы Леонид Зюганов сообщил РБК, что полиция его не задерживала. О том, что Леонида Зюганова задержала полиция, когда он ехал по Кутузовскому проспекту в Москве, ранее сообщал телеграм-канал Baza.

Baza писала, что Зюганов заправил машину на заправке «Роснефти» еще 24 сентября, но не заплатил за бензин и уехал. Из-за этого сотрудники АЗС заявили в полицию о краже.

Зюганов сообщил РБК, что он действительно не заплатил за бензин на заправке, однако, по его словам, это произошло случайно.

«Я заправился на заправке, поднес карту, операционист не проследил, что оплата не прошла, уехал. Заправке нужно как-то возвращать деньги, они обратились в полицию. Через несколько дней меня остановил сотрудник ДПС, сказал: «На тебя разнарядка, езжай в ОВД». Я приехал, мне сказали съездить на заправку, оплатить бензин, что я и сделал», — рассказал он РБК. По словам политика, от такого «не застрахован абсолютно никто».

В КПРФ, комментируя сообщения о задержании Леонида Зюганова, сообщили РБК, что считают появление новостей на эту тему «тщательно спланированной провокацией». «Судя по тому, как новость бесконтрольно и с кучей домыслов разгоняется по большому количеству телеграм-каналов, можно лишь судить о тщательно спланированной провокации», — говорил РБК пресс-секретарь фракции партии в Мосгордуме Никита Попов.

Теги
КПРФ Геннадий Зюганов внук задержание
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