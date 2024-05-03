В Бразилии в результате наводнения погибли 29 человек, 60 пропали

В Бразилии при наводнении погибли 29 человек

Как минимум 29 человек погибли и 60 пропали без вести после сильных дождей в южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом сообщает информационное агентство Agência Brasil со ссылкой на губернатора региона Эдуардо Лейте.

В пунктах временного размещения находятся 4645 человек, более 10 тыс. граждан лишились домов. Число пострадавших районов достигло 154.

Из-за наводнения в штате без электричества остались более 328 тыс. точек, без водоснабжения — более 541 тыс. потребителей.

По данным The New York Times, за четыре дня в Риу-Гранди-ду-Сул выпало 70% месячной нормы осадков. Дожди продолжатся до субботы, 4 мая, сообщает Agência Brasil. Плотине в муниципалитете Сан-Франциско-де-Паула грозит разрушение, несколько районов находятся в зоне нового затопления.

Российские регионы в начале апреля столкнулись с паводками из-за быстрого таяния снега. Наиболее масштабные наводнения зафиксировали в Оренбургской области. 4 апреля в регионе объявили режим ЧС, позднее ему придали федеральный характер. Из-за подъема уровня воды в Урале в Орске прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург. На данный момент обстановка в регионе стабилизировалась.