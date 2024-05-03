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Палестино-израильский конфликт ,  
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Сенаторы США обсудили риски ареста Нетаньяху

Axios: сенаторы США обсудили риски ареста премьера Израиля Нетаньяху с МУС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Американские сенаторы от обеих партий провели переговоры с должностными лицами Международного уголовного суда (МУС) по вопросу о возможной выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Законодатели выразили опасения по поводу возможных мер МУС в отношении израильского премьера. Встреча состоялась в видеоформате и была конфиденциальной, отмечает Axios.


Axios сообщил о просьбе Нетаньяху к Байдену предотвратить ордеры МУС
Политика

В конце апреля портал сообщил, что Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена предотвратить выдачу МУС в Гааге ордеров на арест израильских чиновников.

По данным газеты The New York Times, выдача ордеров связана с боевыми действиями израильской армии в секторе Газа. В Израиле опасаются, что суд может выдвинуть обвинения в адрес Нетаньяху. О возможности выдаче документов на арест израильского премьера также сообщала израильская газета Maariv. По ее данным, политик был очень встревожен этим фактом и в последние дни старался предотвратить такое развитие событий.

1 мая Нетаньяху в соцсети Х (Twitter) потребовал от партнеров оказать давление на МУС по вопросу возможной выдачи ордеров на арест в отношении израильских чиновников из-за Газы. По его мнению, такой шаг стал бы «произволом исторических масштабов».

Израиль не является членом МУС и не признает его юрисдикцию.

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Биньямин Нетаньяху Израиль США МУС
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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