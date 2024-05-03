Сенаторы США обсудили риски ареста Нетаньяху

Американские сенаторы от обеих партий провели переговоры с должностными лицами Международного уголовного суда (МУС) по вопросу о возможной выдаче ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников, в том числе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Законодатели выразили опасения по поводу возможных мер МУС в отношении израильского премьера. Встреча состоялась в видеоформате и была конфиденциальной, отмечает Axios.





В конце апреля портал сообщил, что Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена предотвратить выдачу МУС в Гааге ордеров на арест израильских чиновников.

По данным газеты The New York Times, выдача ордеров связана с боевыми действиями израильской армии в секторе Газа. В Израиле опасаются, что суд может выдвинуть обвинения в адрес Нетаньяху. О возможности выдаче документов на арест израильского премьера также сообщала израильская газета Maariv. По ее данным, политик был очень встревожен этим фактом и в последние дни старался предотвратить такое развитие событий.

1 мая Нетаньяху в соцсети Х (Twitter) потребовал от партнеров оказать давление на МУС по вопросу возможной выдачи ордеров на арест в отношении израильских чиновников из-за Газы. По его мнению, такой шаг стал бы «произволом исторических масштабов».

Израиль не является членом МУС и не признает его юрисдикцию.